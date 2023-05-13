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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

40 قطعة سلاح و18 قضية مخدرات.. الأمن العام يداهم العناصر الإجرامية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة قسمى شرطة (أول وثانى أسيوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – طبنجة – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (36 متهم " لعدد 14منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (23 متهم "لعدد 18 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (1075) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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