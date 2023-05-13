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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة شيطانية.. شاب يقتل خالته وزوجها ويشعل النار فى جثتيهما بالعمرانية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق في عقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها ( أحد الأشخاص وزوجته).

وتقرر تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن اكتشاف من يقف وراء إرتكاب الواقعة، حيث تبين أنه نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"، و مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات أودت بحياتهما وقام بالإستيلاء على ( مبلغ مالى – بعض المصوغات الذهبية - 2 هاتف محمول) وخوفا من افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتى المجنى عليهما وفر هارباً.

كما أرشد عن (المصوغات الذهبية المستولى عليها ، وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما) لدى عميلين له "أمكن ضبطهما"- كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى عليه وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المصوغات الذهبية المجني عليهم شرطة العمرانية نشوب حريق وزارة الداخلية

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