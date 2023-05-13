تداول أقراص محظورة.. حقيقة القبض على صيدلي مصري في السعودية

كثرت أزمة ومشاكل الأطباء المصريين بالسعودية، فتقوم الدولة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للخروج بحلول وإجراءات بهدف إصلاح وتطوير المنظومة الصحية وتحسين أحوال الأطباء المصريين.

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، مخالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص، امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30.450 ريال، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

القبض على مقيم مصري بالسعودية

وحسب ما نشرته الوكالة، كشفت شرطة منطقة الرياض أن المروج استغل مهنته أثناء عمله في إحدى الصيدليات المغلقة وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات ونقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض، وأُعد له كمين نتج عنه القبض عليه متلبسًا بجرمه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ويقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قانون الصيادلة يختلف من دولة لأخرى، فيختلف قانون الصيادلة بالسعودية عن قانون الصيادلة بالدولة المصرية، ولكن في هذه الواقعة يمكن أن تكون المعلومات صحيحة أو خاطئة، فإذا كان هذا الطبيب الصيدلي أخطأ فيستحق العقاب.

وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد": “نحتاج أن تتواصل لجنة الحراسة في مصر مع الصيدلي حتى تتأكد من الحقيقة كاملة، لكي تستطيع مساعدته، ويجب أن تتأكد هل هذا الطبيب لديه أدوية بكميات كبيرة أم لديه أدوية غير مسرح تداولها إلا بروشتة؟ لكي يتم التحقيق بطريقة صحيحة”.

الخبر مبهم ويجب التأكد منه

وأشار إلى أن الخبر هنا مبهم ولا يكون محددا بتاريخ أو يوم معين، فلا توجد دلائل مؤكدة على تلك الواقعة، فيجب الوصول إلى معلومات مؤكدة عنها.

من ناحية أخرى، تم ضبط 4578 قرصًا ومبلغ 30.450 ريال بحوزته.

وأوضحت الشرطة أن صيدليا مصريا استغل مهنته في إحدى الصيدليات المغلقة، وكان يتلقى الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات وينقلها ويخزنها في منزله بمدينة الرياض.

وتم وضع كمين للصيدلي وتم القبض عليه متلبساً بجرمه، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده وإحالته إلى الجهة المختصة.

وأهابت مديرية الأمن العام السعودي بالجهات الأمنية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) فـي مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقـم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد

الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفاة صيدلي بالسعودية

في السياق نفسه، تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الصيدلي محمد فيصل، والذي لقى مصرعه الشهر الماضي أثناء تأدية عمله في منطقة الأمواة بمحافظة عسير بالسعودية، كما وجهت التعازي بنقابة الصيادلة.

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنها تلقت اتصالا من الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، ومن الدكتور حسين كامل، رئيس الجالية المصرية في عسير، للإبلاغ عن الحادث الأليم، حيث قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية والجانب السعودي من خلال آلية الاتصال المباشر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القنصلية المصرية تنيب مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة إلى ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة جميع الإجراءات اللازمة.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أنه فور سماح جهات التحقيقات، سوف تتم متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر ومتابعة كامل مستحقات الفقيد، داعية الله أن يرحم الشهيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.