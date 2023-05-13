ختام فعاليات الدورة التدريبية لممرضات المستشفيات في كفر الشيخ .. صور

اختتمت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، دورتي حديثي الولادة والطوارئ لممرضات المستشفيات علي مستوى المحافظة، وذلك للنهوض بمستوى الخدمة التمريضية المقدمة للمرضى، واستهدفت 50 ممرضة.

حاضر في هذه الدورات التدريبية أحمد حسين، وأنغام محمد، من الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان.

وفي ذات السياق، كرمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، ومايسة الدياسطي مدير إدارة التمريض بالمديرية، بتكريم كل من الدكتورة إيمان النجار، والدكتورة غادة موسى، لحصولهما على درجة الدكتوراه.

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