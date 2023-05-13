تعليم جنوب سيناء: اللغة العربية سهلة في امتحانات الإعدادية وانعدام الشكاوى

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء اليوم امتحان اللغة العربية والتي جاءت سهلة ولم تتلقي غرفة العمليات شكاوي .



وقد تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء عدد من لجان امتحان الشهادة الاعدادية بمدينة طور سيناء شملت مدارس الشهيد ابراهيم الرفاعي بنين والزهور الاعدادية بنات والجبيل الاعدادية بنين .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و المتابعة الميدانية لسير امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.



وتابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ امتحان "اللغة العربية" بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء .

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على عملية سير الامتحان بلجان مدارس طور سيناء، وشدد على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب علاوة علي منع الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين والتأكيد من توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة .



يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ م بمحافظة جنوب سيناء بدأت اليوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، وعدد 3360 طالب

لجان الاعدادية

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