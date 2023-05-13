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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع اتفاق تعاون بين مؤسستي فاهم والتعليم أولاً لتأهيل الأخصائيين النفسيين بالمدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي اتفاق تعاون مع مؤسسة التعليم أولًا بهدف التعاون في برامج تأهيل وإعداد الأخصائيين النفسيين بالمدارس الحكومية على برامج الصحة النفسية وتوعية أولياء الأمور والمدرسين بأهمية الصحة النفسية للأطفال، تحت رعاية وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقع الاتفاق من جانب مؤسسة فاهم السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم بينما وقع من جانب مؤسسة التعليم أولاً، الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولًا.

من جانبها أكدت السفيرة نبيله مكرم على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم الصحة النفسية للأطفال وأهمية إعداد وتدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين على الاهتمام بهذا الجانب.

جاءت مراسم التوقيع على هامش انعقاد مؤتمر "التعلم بين التحول الرقمي والأنسنة" برعاية مؤسسة التعليم أولاً والتعليم المتوازن، وبالتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك وشركة ميكروسوفت مصر والجامعة البريطانية في مصر وشركة انوفيرا.

شارك في المؤتمر مائة وخمسون شخصية متخصصة في مجال التعليم من الجامعات المصرية والأمريكية، فضلاً عن عدد كبير من المعلمين ومديري المدارس الدولية والخاصة والحكومية.

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