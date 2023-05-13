طارق السيد: لاعب كبير يرحل عن الزمالك بنهاية الموسم

أعلن طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رحيل نجم جديد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكتب طارق السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" عمر جابر يرحل عن الزمالك بنهاية الموسم "



وفي سياق آخر يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الوداد المغربي سيكون منافس أصعب على الأهلي من صن داونز في نهائي دوري الأبطال.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الوداد المغربي سيكون منافس أصعب على الأهلي من صن داونز"



أضاف: "أتوقع تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز"

واختتم: "فريق صن داونز يظل فريق مخيف وجيد، لكن الأدوار النهائية مختلفة تماما عن الأدوار الأولى"