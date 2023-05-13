مدير التأمين الصحي بالشرقية يتابع امتحانات مدرسة تمريض المبرة

تابع الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية سير امتحانات طلاب الصف الاول والثانى بمدرسة تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق وتفقد لجان امتحانات الطالبات وتأكد من توفير سبل الهدوء لمساعدة الطلاب على التركيز والاجابة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء أحمد رشيد مدير مستشفى المبرة واحمد حسنى رئيس الشئون المالية والادارية بالمستشفى وحسام زيدان رئيس العلاقات العامة بالمستشفى ومرفت محمود مديرة المدرسة.

وأكد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية انه تقدم للامتحان 31 طالبة بالصف الاول و 44 طالبة بالصف الثانى فى مادة اللغة العربية خلال فترتين ورقة اولى وورقة ثانية.