أرباح شركة القاهرة للأدوية تنخفض إلى النصف خلال 9 شهور

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 62.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق أرباحاً بلغت 56.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 151.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال الفترة إلى 662.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 863.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 50.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 82.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 449.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 527.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأنشئت شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتتخصص انتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص