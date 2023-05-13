140 مليار دولار حجم صادرات السلع والخدمات العراقية في 2022

أعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت، ان العراق صدر سلع وخدمات بقيمة بلغت أكثر من 140 مليار دولار خلال العام 2022.

وذكر الصندوق في جدول له بحسب وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر سلع وخدمات في العام 2022 بلغت قيمتها 140.7 مليار دولار"، مبينا ان "هذه الصادرات ارتفعت عن العامين 2020 و2021 التي بلغت قيمتها 54 و 94 مليار دولار على الترتيب فيما كان معدل هذه الصادرات ما بين 1990 و2000 قيمة 64 مليار دولار".

وتوقع الصندوق ان "تنخفض قيمة الصادرات في العراق للسلع والخدمات للعام 2023 لتصل 119.3 مليار دولار، وتنخفض ايضا للعام 2024 لتصل الى 118.5 مليار دولار".

كما اشار الى ان "العراق جاء ثالثا من بين الدول العربية المنتجة للنفط بأعلى قيمة لصادرات السلع والخدمات بعد الامارات والسعودية التي بلغت صادرات الاخيرين فيهما للعام 2022 قيمة 519.3 مليار دولار و 441.3 مليار دولار على الترتيب، فيما كانت البحرين اقل الدول العربية المنتجة للنفط تصديرا للسلع والخدمات وبقيمة بلغت 40.1 مليار دولار لعام 2022".