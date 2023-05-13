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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صاحب عطاء مميز.. الطائفة الإنجيلية تنعى الأب وليم سيدهم اليسوعي

الأب وليم سيدهم اليسوعي
الأب وليم سيدهم اليسوعي

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي وفاة الأب وليم سيدهم اليسوعي الذي رحل عن عالمنا مساء أمس .

وجاء في نص البرقية: تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، الذي انتقل عن عالمنا أمس الجمعة، صاحب عطاء مميز من الإنتاج الفكري، وتاريخ طويل في الخدمة المجتمعية. 

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

كان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد نعى في وقت سابق اليوم المطران الأنبا كيرلس وليم مطران محافظة أسيوط الشرفى الذي رحل عن عالمنا أمس. 

وقال رئيس الأساقفة: إن الأنبا كيرلس لعب دورا كبيرا في العمل المسكونى بين الطوائف المسيحية المختلفة وكذلك في العلاقات الإسلامية المسيحية حيث ترأس بيت العائلة المصرية بأسيوط وتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع مؤكدًا: الكنيسة الكاثوليكية فقدت رجل من رجال الله بحق، فقد كان خادم متواضع يقدم الكل أمامه. 

وأضاف رئيس الأساقفة: خالص التعازى لعائلته ولغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وللمطارنة والكهنة والشعب وللكنيسة العامة.

الطائفة الانجيلية مصر الدكتور القس إندريه زكي الأب وليم سيدهم اليسوعي

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