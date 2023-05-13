قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول الحاسمة في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة إسبانيول، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

- حراسة المرمى: تير شتجين، إينياكي بينيا، ارناو تيناس.

- خط الدفاع: أراوخو، كريستينسن، ماركوس الونسو، جوردي ألبا، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، كيسه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، بالدي، جافي، بابلو توري.

- خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينيا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة برصيد 69 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وفي حال فوز برشلونة على إسبانيول ستوج رسميا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.