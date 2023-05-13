تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.. عودة ميندي

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي

وشهد تشكيل تشيلسي عودة السنغالي إدوارد ميندي لحراسة المرمى بعد غيابه عن المشاركة أساسيًا مع الفريق منذ نوفمبر 2022.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي

خط الوسط: هال - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - مادويكي

خط الهجوم: جواو فيليكس - رحيم ستيرلنج

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ستامفورد بريدج”، مقعل فريق تشيلسي.