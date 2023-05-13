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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. الأعلى للانتخابات: الأصوات الموجهة لـ محرم إنجه المنسحب لن تلغى

محرم انجه
محرم انجه

قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركي (YSK) أحمد ينر ، اليوم السبت ، إن الأصوات المدلى بها لصالح محرم إنجه ، الذي سحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية ، لن تلغى.

وأعلن إينجه زعيم حزب مملكت، الخميس، سحب ترشيحه، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات. 

وتم التصويت في مراكز الاقتراع في الخارج في الفترة من 27 أبريل إلى 9 مايو ، حيث أدلى أكثر من 1.8 مليون مواطن تركي بأصواتهم، ورد اسم محرم إنجه على بطاقات الاقتراع.

ونقلت وسائل إعلام عن ينر قوله إن 'المجلس قرر أن الأصوات التي تم الإدلاء بها للمرشح الذي سحب ترشيحه صحيحة'.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو. 

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية ، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات ، في 28 مايو.

وهناك ثلاثة مرشحين فقط للرئاسة، ويخوض الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي رشحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف ، حزب الحركة القومية ، ضد كمال كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب ، وسنان أوغان من تحالف ATA.

 

إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا حزب العدالة والتنمية رئيس المجلس الأعلى محرم إنجه

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