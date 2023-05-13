برلمانية تشارك في امتحانات زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

شاركت النائبة الدكتورة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى امتحانات زمالة الكلية الملكية لطب الاطفال بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

ويأتى ذلك استمرارا للتوأمة بين الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية برئاسة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والهيئة الممثلة للكلية الملكية بالمملكة العربية السعودية بقيادة الدكتور عبد المعين الأغا استاذ طب الاطفال والغدد الصماء بجامعة الملك عبد العزيز.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه كان يوما حافلا اتسم بالتنظيم الفائق والعمل الدئوب وحفاوة الاستقبال.

وتقدمت الألفى بجزيل الشكر لجميع القائمين علي الامتحان ، و الدكتور عراقي الأصل العظيم مجيد جواد المشرف المسئول عن الامتحان والمسئول الاستراتيجي بالشرق الاوسط وافريقيا وبحضور لفيف من الممتحنين المتميزين من دولة البحرين والامارات والسودان والسعودية وليبيا والهند والمملكة المتحدة.

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: وستستمر الصداقة والعلاقة الوطيدة بين بلدينا مصر والسعودية في خدمة العلم والطب وجميع مناحي الحياة ، كما نتمني ان يقف العرب صفا واحدا يدا بيد لرفعه الشعوب العربية في كل مكان.

جدير بالذكر أن هذا الامتحان قد استوعب العديد من أطباء الاطفال من دولة السودان الشقيق تعاونا من المملكة العربية السعودية مع اخواننا الأطباء من دولة السودان بعد توقف مركز الامتحانات بالسودان نتيجة الأوضاع السياسية الحالية.