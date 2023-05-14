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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

حط إيده على رجلي
حط إيده على رجلي .. فتاة مصرية تشوّه وجه متحرش في ميكروباص

تتعرض الفتيات يوميًا لمختلف أنواع الإيذاء النفسي بالتحرش أو ما شابه، إلا أن صاحبة القصة التالية تصدت لمتحرش بأشد أنواع العقاب.

نشرت شابة تدعى «إسراء» عبر حسابها الرسمي على فيسبوك تحذر الفتيات من السكوت أمام التحرش، وتحكي موقفًا مروعًا تعرضت له في إحدى المواصلات العامة.

حاول أحد المتحرشين لمسها أثناء جلوسه بجانبها داخل الميكروباص، لكنها انفعلت وهشّمت وجهه حتى يكون عبرة لغيره.

تقول: "النهاردة وانا مروحة وكالعادة راكبة الباص لسوء الحظ فيه واحد قعد في الكرسي خلفي وتفاجأت بأخينا يضع يده علي رجلي من الجنب".

وأضافت: "حقيقي من كتر ما إيده خفيفة زي الحرامية انا ماكنتش حاسة، وبجد مبسوطة أوي إنك هتدخل البيت على أهلك النهاردة وفيه بنت مروقاك واتمني اللي عملته فيك النهاردة يبقى عبرة".

وقالت: نفسي أصوره بجد بس للأسف خد البوكس ونزل يجري ومالحقنهوش، رسالة حابة أوصلها لكل بنت طول ما انتي صاحبة حق اوعي تخافي من أي حاجة وربنا يسترها علينا كلنا".

مخاوف وتساؤلات حول الخاتم

ورغم تشجيع الكثيرون لإسراء و إعجابهم بـ ردة فعلها القوية والجريئة، إلا أن البعض خشي أن تكون قد حملت آلة حادة مثل الخاتم في يدها للتصدي لمثل هذه المواقف بعنف.

وتساءل الكثيرون حول سبب ارتدائها لخاتم له بروز حادة في يدها، فردت معلقة: "كل الناس اللي بتسأل هل ده سلاح ولا لا، 
أولا ده لا يندرج تحت مسمى سلاح لإنه ببساطة خاتم عادي، كمان الخاتم مش حاد خالص وانا بلبسه اكسسوري عادي بس انا مدربة وبلعب بوكس ففي حاجه اسمها نقط ضعف وبكل بساطة أنا ضربته في مناخيره وده كان سبب النزيف مش الخاتم خالص".

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