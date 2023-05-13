منتخب الشاطئية يهزم قيرغيزستان بـ 6 أهداف في كأس العرب

حقق منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، فوزا على نظيره منتخب قيرغيزستان بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب.

أحرز أهداف منتخب الشاطئية كلاً من عبدالرحمن حسن الشافعى "هدفين" ومصطفى صاصا "هدفين" وحسان محمد والحسينى طه.

وتضم قائمة اللاعبين ل منتخب الشاطئية كلا من :

زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.



ويضم الجهاز الفني المعاون ل منتخب الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب منتخب الشاطئية منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان.