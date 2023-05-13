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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بسبب تأخر الكاميرات.. تأجيل اختبارات القرآن الإلكترونية بتربية الأزهر

جهاز الاختبار الإلكتروني
جهاز الاختبار الإلكتروني

قررت كلية التربية بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر، تأجيل امتحان القرآن الشفوي الإلكتروني للفرقة الرابعة وتخلفاتها، لتكون عقب عيد الأضحى، يومي الاثنين والثلاثاء 3،4/7/2023.

 

وبررت كلية التربية تفهنا الأشراف، تأجيل امتحان القرآن الشفوي الإلكتروني، لعدم إرسال الأجهزة والكاميرات اللازمة للاختبار من إدارة الجامعة.

 


الاختبارات الإلكترونية
أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من مسئولي وحدة النظم والتحول الرقمي، معامل الاختبارات الإلكترونية بفرعي: البنين، والبنات؛ للاطمئنان على تجهيزاتها ضمن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وبحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، مع السادة نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

 

وأكد المجتمعون، على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.


اختبارات القرآن الإلكترونية
وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تفاصيل وضوابط عقد امتحانات القرآن الكريم بالكليات.


وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم امتحان القرآن الكريم في جميع الكليات عن طريق الكمبيوتر «اختبار موثق بالصوت والصورة».

 

وأشار إلى أن الاختبار سوف يكون في المقرر الخاص بكل كلية وكل فرقة دراسية، مؤكدًا  أن الأسئلة متدرجة لجميع الطلاب والطالبات من خلال بنك أسئلة تم إعداده وتجهيزه من خلال أساتذة الجامعة الأكفاء في الكليات الشرعية.

 

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