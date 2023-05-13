حضور فني ووزاري لافت فى حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة ..شاهد

احتفل المخرج شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بزفاف نجله المخرج محمود، على المخرجة سعاد ابنة إبراهيم جمال أبو عميرة، في بحيرة القاهرة التابعة لمتحف الحضارة، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيا حفل الزفاف المطرب حميد الشاعري، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه ومنها "جلجلي" ، "عيني" وغيرها من الأغاني الأخرى.

وحرص المخرج شكري أبو عميرة وحرمه المخرجة عبير الليثي، وعم العريس المخرج مجدي أبو عميرة، على التقاط صورا تذكارية مع نجوم الحفل والحضور والضيوف.

حضر حفل الزفاف، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بينهم ليلى علوي، أحمد عز، ياسر جلال، ماجدة زكي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان القدير خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ وخطيبها، والفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، أحمد زاهر، ومحمود حجازي، والسيناريست الكبير مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والمخرج ماندو العدل، والنجم ماجد المصري، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي عمرو الليثي وغيرهم.

كما حضر حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والسفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بمصر، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والمغاربة والسعوديين، والدكتورة نوال الدجوي.

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