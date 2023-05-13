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لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدّم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد تغطية اخبارية عن اللحوم وأسعارها ومنافذ البيع المختلفة حيث شهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا فى الأسعار، وقد تحركت الحكومة بشكل واضح لضبط الأسعار
وقامت بضخ كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وعملت على توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، لضبط الأسعار وعدم تحركها. 


لذلك شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، استقرارًا ملحوظًا.. وقد طالب عدد من المواطنين بإغلاق المجازر ومحال الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحى لضبط الأسواق.

وقال أحد مؤيدي هذا المطلب: إنه يجب على الدولة إعلان إغلاق المجازر ومحال الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحى لضبط أسعار اللحوم التي شهدت تحركًا قياسيًا في الأسعار خلال الشهور الماضية، حيث وصل سعرها في المناطق الشعبية خلال شهر مايو  الجاري إلى 370 جنيهًا للكيلو ، مقابل أسعار تخطت الـ 500 جنيه في المناطق الراقية والسلاسل الغذائية.

https://www.youtube.com/watch?v=RP-EZsEbL0I


من جانبه قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه أيضًا مع هذا المطلب، بسبب التحرك الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم، وتضرّر الجزارين من ارتفاع أسعارها قبل المواطنين. 

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