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كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدّم أحمد دياب، مذيع موقع صدى البلد تغطية عن كأس العالم للأندية 2025 حيث أعلن بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر مارس الماضي، عن تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بحيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقًا.

وأعلنت أيضًا أنه في المواسم الأربعة السابقة للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من اتحادات على تذكرة المشاركة، وتعتبر  أوقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذى ستحدده نتائج الفائزين في مسابقة الأندية الأولى طول فترة التصفيات أي خلال الـ4 سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=aD2lQz5mSf4

أما عن مشاركة الزمالك في حال تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا فوفقاً لموقع “فيفا”، في حال فوز ناد بنسختين أو أكثر من كأس العالم للاندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات.
وأيضًا سيعتمد نفس الترتيب لتحديد الفرق التي ستكمل الحصص المخصّصة لممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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