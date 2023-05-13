الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد” تغطية إخبارية عن الإجراءات المقترحه للحوار الوطني حيث اصبح اكثر القضايا التي أصبحت محلة في المجتمع المصري هي قضية الوصاية على المال، والتي تناولها مسلسل "تحت الوصاية" في شهر رمضان الماضي، لذلك نال ملف الوصاية على المال اهتماما بالغا وجاء على ضمن أولوية الموضوعات التي يناقشها المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وتم تحديد جلسة خاصة به الخميس المقبل 18 مايو.

الحقيقه أن الولاية أو الوصاية تثبت شرعًا للوصي الطبيعي وهو (الأب)، وفي حالة وفاته إلى (والد الأب) وفي حالة وفاته إلى (الأم)، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله، ويجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر مثل (العم أو الأخ).

https://www.youtube.com/watch?v=REmBet1HS80

ومن جانبه تحدث الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عن الموضوع وأكد أنه من أجل المحافظة على أموال اليتامى وعدم ضياعها، أنشئ ما يعرف بالنيابة الحسبية أو المجلس الحسبي وهو المعنى بإدارة أموال الأطفال القصر حال وفاة الأب،