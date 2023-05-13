ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية عن أشخاص محتمل توليهم منصب سفير إيران لدى الرياض، بعد أن أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن السعودية عينت سفيرا لها لدى طهران، وأن الأخيرة ستقوم بخطوة مماثلة.

وقالت الوكالة إنه من المرجح اختيار علي رضا عنايتي، المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية حاليا، كسفير جديد لطهران لدى الرياض، حيث كان مسؤولا عن سفارة إيران في الكويت عام 2013، ثم تم تعيينه مديرًا عامًا لشؤون الخليج في وزارة الخارجية عام 2018.

ولعب دورًا نشطًا في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

كما اقترحت أن يكون السفير هو ناصر كنعاني، المتحدث الحالي باسم الوزارة الخارجية، الذي كان قد شغل منصب رئيس مصالح إيران في مصر، وعمل باحتراف في مجال الدول العربية لسنوات عديدة، فلذلك، هناك فرضية لأن يتم تقديمه كسفير لإيران في الرياض.

وأوضحت أن عملية اختيار أي سفير دولة تستغرق بعض الوقت، حيث إن اختياره وتعيينه ليس بالأمر السهل، حيث أنه على الرغم من أنه يتم اقتراح اسمه من وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية، إلا أنه قبل ذلك يتم إجراء التحقيقات المناسبة في مجلس نواب وزير الخارجية.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، تم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، من خلال مفاوضات طويلة وجهود من الوسطاء.