ريال مدريد يفوز على خيتافي ويرتقي لـ وصافة الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد بهدف نظيف على نظيره خيتافي، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ميليتاو- ناتشو - ميندي

خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس - تشواميني

خط الهجوم: فالفيردي - أسينسيو - هازارد.

وبهذه النتيجة، يرتقي فريق ريال مدريد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي فريق خيتافي في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة.