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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

هالة صدقي أثناء تكريمها في مهرجان الحمامات: تونس بلد الثقافة والفن

هالة صدقي
هالة صدقي

أعربت النجمة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان ياسمين الحمامات في دولة تونس.

وقالت هالة صدقي: "سعيدة بتكريمي في تونس بلد الفن والثقافة وهذا هو التكريم الثاني لي خلال فترة قصيرة في تونس".

وتابعت هالة صدقي: "أول تكريم كان لي في بداية حياتي، كان في أحد البرامج التونسية".

https://www.facebook.com/100003011725940/posts/pfbid02QaZyuSXnafww46PZ1xxSxa1a7qKLd8FH6MhPmGg37ufC55rd8c3McXz1s8ZT1gi4l/?d=n&mibextid=qC1gEa

هالة صدقي :

وكانت هالة صدقي قد جسدت خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة “صفصف” والدة المعلم جعفر العمدة وحققت بهذه الشخصية نجاحا كبيرا.
 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

مهرجان ياسمين الحمامات:

يذكر أن إدارة مهرجان ياسمين الحمامات بتونس، أصدرت بيانا صحفيا للرد على كافة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن انسحاب الفنانة درة من المهرجان أثناء تكريمها.

وجاء في البيان: ببالغ الدهشة والاستغراب تابع المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول استياء الفنانة التونسية درة زروق ومغادرتها حفل افتتاح المهرجان بعد تكريمها نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا. ويحيط المهرجان علما كل وسائل الاعلام التونسية، العربية والأجنبية بأنه يعتز بتكريم الممثلة درة زروق بجائزة الـ”دياسبورا” والتي تمنح للمتميزين في أعمالهم الفنية خارج الوطن. ويعتبر أن الممثلة درة زورق من الأسماء المميزة في تجربتها الفنية كما وكيفا بمشاركتها في أعمال لكبار الكتاب والمخرجين المصريين والعرب.


وللأسف لم تتمكن الفنانة درة زروق من حضور عرض فيلم “باب الفلة” للمخرج مصلح كريم المبرمج ضمن فعالية تكريمها بسبب ارتباطاتها المهنية وقد كان المهرجان على علم بذلك ويوجه لها كل الشكر على حضورها سهرة الافتتاح رغم التزاماتها خارج تونس خلال فترة انعقاد المهرجان.

هالة صدقي مهرجان ياسمين الحمامات تونس

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