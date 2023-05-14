بالأسماء.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي مع نهاية الموسم

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني عبر برنامجه التليفزيوني: “مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضع عدد من اللاعبين على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل”.

وأضاف عبد الغني:" كولر قرر رحيل كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بجانب أيضا اللاعب محمد فخري لاعب الوسط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي ضمن مباريات الإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.