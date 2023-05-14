أزمة في الأهلي بسبب برونو سافيو.. تفاصيل

يواجه النادي الأهلي أزمة في تسويق البرازيلي برونو سافيو، حيث إنه لا يملك أى عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مجدي عبد الغني عبر برنامجه التليفزيوني:" برونو سافيو حتى الآن لا يملك أى عروض للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف:" برونو سافيو خارج صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأمر مارسيل كولر فى الصيف ولكن الأزمة الآن فى تسويقه.

وأضاف عبد الغني:" كولر قرر رحيل كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بجانب أيضا اللاعب محمد فخري لاعب الوسط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي ضمن مباريات الإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.