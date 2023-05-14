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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام وصل 1,354 جنيها.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة انخفاض كبيرة حيث سجل المعدن الأصفر  عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر بيع 2,651 شراء 2,709 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب

وتمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

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هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

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انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الأحد 


وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة بدون مصنعية مايلي

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,709
عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,483
عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,370
عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,031
عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,580
عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,354
الاونصة بيع 82,459 شراء 84,237
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,960
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,708,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات، إثر صعود الدولار لأعلى مستوى في شهر، ومع تقييم البيانات الاقتصادية

كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة طفيفة 0.03%  لتصل إلى 2019.8 دولار للأوقية، بعد أن وصلت خلال الجلسة إلى 2005.70 دولار، لتسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.2%، بعد أسبوعين من المكاسب.

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توك شو.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب ووزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض احجر عليا

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مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيثسجل سعر الذهب عالمياً نحو 2010 دولارات  بتراجع قدره نحو 0.21% .

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