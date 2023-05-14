من يفوز في يوم الحسم.. الرئيس التركي أم زعيم المعارضة؟

يتوجه اليوم الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع بعدما فتحت اللجان الانتخابية أبوابها الساعة الـ8 صباحا، فيما من المقرر أن تكون الانتخابات الأكثر أهمية في تركيا منذ عقدين، والتي ستكون لنتائجها تداعيات تتجاوز حدودها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تجري الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو.

وبالنسبة للرئاسة - التي من المتوقع أن تكون متقاربة النتائج - إذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50٪ ، فإن التصويت يذهب إلى جولة الإعادة بعد أسبوعين.

يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان أصعب اختبار له حتى الآن بعد عقدين في السلطة ، حيث يصارع الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستجابة الحكومة البطيئة لسلسلة من الزلازل المدمرة في فبراير التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

ويخوض منافسه الأساسي كمال كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا من حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP) ، كمرشح للوحدة يمثل ستة أحزاب مختلفة تريد جميعًا إخراج أردوغان من السلطة.

في تطور يحتمل أن يغير قواعد اللعبة ، انسحب محرم إنجه ، أحد المرشحين الأربعة للرئاسة ، من السباق يوم الخميس.

كان إنجه، عضوًا سابقًا في حزب الشعب الجمهوري ، وقد تعرض لانتقادات شديدة لتقسيم أصوات المعارضة بطريقة من شأنها أن تضر بفرص كيليجدار أوغلو.

الآن ، مع خروج إنجه من السباق ، قد تذهب أصواته إلى منافس أردوغان الأكبر كيليجدار أوغلو ، مما قد يساعده بشكل كبير ويتسبب في مزيد من المتاعب لأردوغان البالغ من العمر 69 عامًا.

هناك عامل حاسم آخر يتمثل في الإقبال على التصويت، حيث سيصوت أكثر من 5 ملايين شاب تركي للمرة الأولى ، وكلما زاد إقبال الشباب ، كان ذلك أفضل بالنسبة للمرشح المنافس والأسوأ بالنسبة لشاغل الوظيفة ، كما يقول محللو الانتخابات.

تعد مثل هذه المنافسة عالية المخاطر.

قال رايان بوهل ، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة راين ″تعتبر نتيجة الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار في البلاد ، التي تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وموطن ثاني أكبر جيش في الناتو ، ذات أهمية قصوى على الصعيدين المحلي والدولي".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن المنافس الرئيسي لأردوغان، كمال كليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفا من 6 أحزاب معارضة، يتقدم على نحو طفيف. لكن إذا فشل أي منهما في الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فستجرى جولة إعادة في 28 مايو، وفقا لرويترز.

وسيختار الناخبون أيضا برلمانا جديدا، ومن المحتمل أن يكون هناك سباق متقارب بين "تحالف الشعب"، الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظة بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني وآخرين، و"تحالف الأمة" بزعامة كليتشدار أوغلو المكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.

تفتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء. وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء. وبحلول ساعة متأخرة اليوم الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.

وسيلعب الناخبون الأكراد، الذين يمثلون 15-20 بالمئة من الناخبين، دورا محوريا، ومن غير المرجح أن يحصل تحالف الأمة على أغلبية برلمانية بمفرده.

