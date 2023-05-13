عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا تقول استطلاعات رأي أردوغان قبل ساعات من الانتخابات؟.. وهذا دور الزلزال

أردوغان وكيليجدار
أردوغان وكيليجدار أوغلو

تجري تركيا انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، قادمة في لحظة مليئة بالاستقطاب للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بعد ثلاثة أشهر فقط من الزلازل المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص ، أصبحت الدولة التي تفتخر بثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي ، وتضم 50 رأسًا نوويًا أمريكيًا ، وتستضيف 4 ملايين لاجئ ، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في الوساطة الروسية الأوكرانية، تواجه تركيا أوقات صعبة.

يكافح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان من أجل حياته السياسية بعد عقدين في السلطة. 
برز أردوغان كرئيس لبلدية إسطنبول في التسعينيات، وتم الاحتفال به في العقد الأول من الألفية الجديدة لتحويله اقتصاد تركيا إلى قوة سوق ناشئة.

لكن السنوات الأخيرة كانت أقل وردية بالنسبة له، الذي تسببت سياساته الاقتصادية في أزمة تكاليف المعيشة. 
كثيرًا ما تتصاعد التوترات بين تركيا والغرب ، وتدق الأصوات الدولية والمحلية على حد سواء ناقوس الخطر من أن الديمقراطية التركية تبدو أقل ديمقراطية يومًا بعد يوم.


قال باحث مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن :″تحت قيادة أردوغان ، قدّمت تركيا النموذج الأكثر وضوحًا لكيفية تصنيف دولة ذات مؤسسات فعّالة ومعقولة وسيادة القانون الفعّالة نسبيًا تحت إرادة حزب حاكم أولاً وفرد واحد في نهاية المطاف”.

الآن ، نظرًا للتراجع الأخير في دعم أردوغان ، قد تذهب الأصوات  لمنافسه الأكبر زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP) ، الذي يترشح كمرشح للوحدة التي تمثل ستة أحزاب مختلفة تريد جميعًا إخراج أردوغان من السلطة.


رايان بوهل ، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة راين: ”ستكون هذه بالتأكيد أقرب منافسة انتخابية يواجها أردوغان منذ توليه السلطة في عام 2002″.

هناك أيضًا غضب من الحكومة بسبب استجابتها البطيئة لسلسلة من الزلازل المدمرة في فبراير التي أودت بحياة أكثر من 50000 شخص في كل من تركيا وسوريا ، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الفاسدة التي سمحت لشركات البناء بالالتفاف على لوائح سلامة المباني. 

ويقول محللون إن الغالبية العظمى من الأتراك في المناطق المتضررة هم من المؤيدين القدامى لحزب أردوغان ، حزب العدالة والتنمية ، ويبدو أنهم يؤمنون بتعهد أردوغان بإعادة بناء تلك المدن في غضون عام.

ويقول، ،إن استطلاعات الرأي متقاربة للغاية حيث يظهر معظمها حاليًا تقدم كيليجدار أوغلو ، ولكن ليس كثيرًا.
 

50 الف أردوغان استطلاع إسطنبول اقتصاد تركيا الانتخابات التسعينيات الرئاسية والبرلمانية الروسية الأوكرانية الزلازل الزلزال الزلازل المدمرة العرب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

طرفا مفاوضات السودان باقون في جدة.. والهدف تسهيل المساعدات

يوم خامس من الغارات على غزة ورد فلسطيني يحدث لأول مرة| تفاصيل

مراقبون يكشفون خفايا التحرك العسكري للهجوم المضاد الأوكراني.. فهل بدأ فعلا؟

مع وصول صواريخ ستورم شادو.. ما موقف روسيا في باخموت

هل تحدد نساء تركيا الفائز في الانتخابات غدا؟

هل يخرج ترامب من سباق الرئاسة بعد الفضيحة الجنسية .. تفاصيل مدهشة

هل يسجن ترامب على خلفية اتهامه من هيئة محلفي مانهاتن بالإغتصاب ؟

تعطل الملاحة الجوية في مطار بن جوريون

ترشيحاتنا

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

السبكي: مصر تتبنى استراتيجية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع الصحي

البداية للسياسة.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية من الحوار الوطني غدا

سقوط عصابة بالقاهرة تسرق السيارات وتقطعها لأجزاء لبيعها

القومي للمرأة يطلق المرحلة الأولي من حملة لطرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة

3 أسباب تجعل مصر الأولى عالميًا في المناخ السياحي.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ