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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: تصدر ﻿الإمارات للدول المستثمرة في مصر دليل على متانة العلاقات

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث ساهمت في تأسيس وتشغيل أكثر من 1300 شركة عاملة في مصر بمثابة دليل قاطع على متانة واستراتيجية العلاقات بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة.

 

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى تمت فى اللقاء بين غرفة تجارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية خاصة فيما يتعلق ببحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وإمكانية إنشاء شراكات استثمارية بدبي في عدد من المجالات استغلالا للاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مصر بدولة الامارات.

 

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الخليجية والعربية لتأسيس شراكات تجارية وصناعية وزراعية تعود بالنفع على الأطراف المشاركة ، بالإضافة إلى استعراض حسام هيبة لأهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال، وأهمها استحداث وحدة لمنح الرخص الذهبية ، والتي تضم كل التصاريح والتراخيص في رخصة واحدة تمنح للمشروعات ذات الطابع التنموي ، بالإضافة إلى جهود الهيئة في التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة محمد مصبح النعيمي على حرص الغرفة وكافة الدوائر المعنية بإمارة رأس الخيمة، على دعم الاستثمارات الإماراتية في مصر والعكس واشادته بقصص نجاح استثمارات الشركات الإماراتية في مصر، والتي ساهمت فى تحفيز الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة في مصر وتطور بيئة الاستثمار في مصر، وتضاعف حجم التعاون الاقتصادي بين دولتي الامارات ومصر ، مُثمنًا الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر.

 

وكان‫ محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، كان قد التقى اليوم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، بحضور أشرف حمدي الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر بالدولة، وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وممثلين من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز "، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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