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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف إسكندرية: دراسات جادة لتطوير منظومة الصرف الصحي حتى عام 2052

اجتماع بشركة صرف
اجتماع بشركة صرف الإسكندرية

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع رؤساء قطاعات ومديري عموم التشغيل والصيانة والمعالجة والمشروعات والتخطيط والمكتب الفني والخط الساخن.

ووجه نافع الشكر لجميع العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على مجهودهم فى جميع القطاعات، والعمل المتواصل لتحسين الخدمات، وعلى التطور الملموس في الأداء بناءً على الخطط الواضحة والمرحلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال إن الدولة توجه العديد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية بالإسكندرية وتطوير منظومة الصرف الصحي  لرفع مستوى حياة المواطنين بها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخلاف التأثير الإيجابي الكبير على الاستثمار الخاص وزيادة حجم الاستثمارات، ومشاركة ثمار النمو بطريقة عادلة تنعكس علي المواطنين.

ووجه بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى جميع المواقع حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأكد تأهيل محطات وشبكات الرفع للحصول علي شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة على الشهادة، للحفاظ على أصول الدولة واستثماراتها في الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار إلى الدراسات الحالية لرفع كفاءة محطة التنقية الغربية التي تعد من أهم محطات المعالجة بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، بخلاف تحديث المخطط العام حتى عام 2052 لاستيعاب جميع التوسعات الحالية والمستقبلية والوضع في الحسبان التغيرات المناخية الحادة والاستفادة من مياه الأمطار.

وشدد على أن الوضع الراهن يمثل تحديا كبيرا لجميع الأجهزة التنفيذية، ويتطلب المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

الاسكندرية الجهاز التنفيذى الهيئة الهندسية التنمية المستدامة التشغيل والصيانة السلامة والصحة المهنية الصرف الصحى اللواء محمود نافع

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