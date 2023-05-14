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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجانية تماما.. أفضل مواقع تحميل فيديوهات يوتيوب على موبايلك

مجانية تماما..أفضل
مجانية تماما..أفضل مواقع تحميل فيديوهات يوتيوب

إذا كنت تسأل عن أفضل برنامج تحميل من اليوتيوب للاندرويد 2022، فإننا سنقدم لك 5 برامج بدل واحد، وكل تلك البرامج والتطبيقات تسمح للمستخدم بتحميل الفيديوهات من يوتيوب وأيضا من مواقع إلكترونية أخرى بالإضافة إلى مميزات أخرى.

 

تطبيق سناب تيوب Snaptube

 

إذا أردت تنزيل الفيديوهات من على فيسبوك، واتساب، انستغرام، تيك توك ، يوتيوب، فاين ، تويتر، فيمو .. فلن تجد أفضل من هذا التطبيق.

كما يمكنك برنامج سناب تيوب من تحميل فيديوهات بجودة عالية 1080p أو 2K أو 4K أو بجودة منخفضة 240p, 360p, 720p

ليس هذا فقط ! بل يمكن لعشاق الموسيقى عبر هذا التطبيق تحويل فيديوهات الأغاني الى MP3 حيث يعتبر برنامج تنزيل اغاني وفيديوهات ويعد سناب تيوب أفضل برنامج تنزيل اغاني على الهاتف

ويعتبر من أحسن البرنامج لتنزيل الأغاني و الموسيقى بدون الإنترنت، تحتاج فقط إلى اتصال بالإنترنت في المرة الأولى لتنزيل هذا التطبيق والموسيقى ، وبعد ذلك يمكنك استخدام Lark Player للاستماع إلى الموسيقى المجانية في وضع عدم وجود لديك اتصال بالإنترنت.

هناك المزيد من الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق لمستخدميه، وهو الأمر الذي يجعله واحد أفضل البرامج لتحميل الفيديو من اليوتيوب للاندرويد.

يمكن الدخول إلى هذا الرابط من أجل تحميل سناب تيوب الأصلي وللاطلاع على المزايا الإضافية للتطبيق وأيضا للتزيله على الهاتف أو استعماله على الكمبيوتر.

 

برنامج 4K Video Downloader

 

4K Video Downloader هو برنامج تحميل الفيديو من النت الى الكمبيوتر أو الى الهاتف الشخصي أو إلى الألواح الالكترونية.

فعن طريق هذه الأداة، يستطيع المستخدم تنزيل أي فيديو مجانا من على يوتيوب على أو فيسبوك أو التيك توك tiktok أو فيميو

ويعد برنامج خفيف لتحميل الفيديو من اليوتيوب كما يمكنه تنزيل الفيديو بالترجمة أو بدون ترجمة، كما يمكنه حفظ قنوات Youtube بأكملها أو مقاطع فيديو مفردة بجودة 4K أو 1080p أو 720p.

كما يمكن أيضا تنزيل الفيديوهات الثلاثية الأبعاد وفيديوهات 360 درجة.

 

برنامج Softorino YouTube Converter

 

هو برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر سريع وسهل الاستخدام ويسمح لك بتحويل مقاطع الفيديو إلى MP3 ، MP4 لأي جهاز Apple أو iPhone.

يتيح لك هذا التطبيق البحث أو نسخ رابط أي مقطع فيديو على YouTube بسهولة تامة

هذا ويتعرف برنامج Softorino YouTube Converter تلقائيًا على موقع الويب المصدر.

 

برنامج Gihosoft

 

هو أداة تنزيل فيديو تنزيل مقاطع فيديو من على يويتيوب ومن 100 موقع ويب آخر.

يمكنك استخدام هذه الأداة لتحويل مقاطع فيديو YouTube إلى MP3 .كما يسمح لك البرنامج بإضافة ترجمات للفيديو.

عبر برنامج Gihosoft ، يمكنك حفظ مقاطع فيديو YouTube وقائمة التشغيل والصورة المصغرة بتنسيقات 1080P أو 4K أو 8K. إنه واحد من أفضل برامج تنزيل الفيديوهات على الهاتف والآيباد والماك.

 

برنامج Videoder

 

Videoder هو برنامج تنزيل أغاني وفيديوهات من أكثر من 1000 موقع مختلف لجهاز الحاسوب وأيضا لأجهزة الاندرويد.

هذا البرنامج يساعد في تشكيل مجموعتك الخاصة من الأفلام التي تفضلها، الموسيقى التي تسمعها ومقاطع الفيديو التي قد تود مشاهدتها.

Videoder هو أداة تساعدك أثناء مشاهدتك بإستخدام اتصال إنترنت ضعيف، وهي ميزة تجعله من بين افضل برامج تحميل الفيديوهات من النت.

يمكنك الدخول إلى الرابط أسفله لتنزيل Videoder على الويندوز أو على الأندرويد.

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