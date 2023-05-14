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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين عمر حكما للقاء الجابون والكونغو الديمقراطية في تصفيات أمم إفريقيا

أمين عمر
أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الرواندي سيلستين عن تعيين طاقم تحكيم مصري لادارة مباراه منتخب الجابون والكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس أمم افريقيا.

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وجاء طاقم التحكيم المصري لادارة مواجهة الجابون والكونغو في تصفيات أمم إفريقيا على النحو التالي : 

 

تصفيات أمم إفريقيا.. أمين عمر حكما للساحة ويعاونه احمد ابوالرجال مساعد اول واحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود البنا حكم رابع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجابون والكونغو الديموقراطية يوم 18 يونيو المقبل علي ملعب فرانسفيل بالجابون الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب الجابون صدارة المجموعة التاسعة برصيد 7 نقاط ويليه منتخب السودان برصيد 6 نقاط وفي المركز الثالث منتخب موريتانيا برصيد 5 نقاط ويحل الاخير المنتخب الكونغوبرصيد 4 نقاط.

أمم أفريقيا الكاف منتخب الجابون أمين عمر منتخب السودان

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