السيسي: الدولة تدعو رجال الأعمال والمستثمرين دائما للعمل في المشروعات الجديدة.. فيديو

شرط الحفاظ على حجم الأراضي بالدورة الزراعية التي تخدم المحاصيل الإستراتيجية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة تدعو رجال الأعمال والمستثمرين دائما، للعمل في المشروعات الجديدة التي تفتتحها، موضحا أنّ مشروع شرق العوينات الذي يجري افتتاحه الآن متاحا لكن بشروط، وهي الحفاظ على حجم الأراضي بالدورة الزراعية التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، أنّه حال حدوث أي أزمة في سلاسل التوريد الخاصة بالقمح، تدفع الدولة الثمن سواء بالتكلفة، أو عدم الوفرة.

وأبدى الرئيس السيسي، سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين، مؤكدًا أنّ التخطيط لجلب كثافة سكانية من الدلتا والصعيد إلى شرق العوينات، أمر مهم، خاصة مع وجود فرص عمل.