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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: أحمد دسوقي مكي خطيبًا للجمعة القادمة من مسجد الإمام الحسين

الشيخ أحمد دسوقي
الشيخ أحمد دسوقي مكي

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي بأداء خطبة الجمعة القادمة 19 مايو 2023م بعنوان: "سنن الله الكونية في القرآن الكريم"، والتي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

اعتماد 14 خطيبًا ومقيمًا للشعائر بالمكافأة بـ القاهرة ودمياط 

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة وذلك بمحافظتي القاهرة ودمياط 2023م ، معلنة نشرها تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:

1. محمد جمال عبد الفتاح طه القاهرة

2. أحمد صلاح علي شراقي القاهرة

3. أسامه معوض محمد محمود القاهرة

4. معاذ حسين روبي عبد المقصود القاهرة

5. حسين هلال أمين حسن القاهرة

6. أحمد عبد الجواد محمد عبد الجواد القاهرة

7. مصطفى حسين محمد محمد القاهرة

8. محمود محمد أحمد حسين القاهرة

9. محمود محمد محمد محمد حواس دمياط

10. أحمد محمد رزق إسماعيل علي دمياط

11. هاني منير علي الخولي دمياط

12. عيسى محمد محمد عبد الفتاح سلامة دمياط

وزير الأوقاف : أعلنَّا 2023 عامًا للدعوة الإلكترونية والتحول للفضاء الإلكتروني

الأوقاف: نسعى لنشر مراكز تحفيظ القرأن على مستوي الجمهورية| تفاصيل

ثانيًا : المتقدمون لإقامة الشعائر بنظام المكافأة فقط

1. طه رمضان عبد القادر علي القاهرة

ثالثًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من حملة الماجستير غير العاملين بالجامعة

1. محمد سيد عبد الفتاح أحمد القاهرة

وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

الأوقاف محمد مختار جمعة أحمد دسوقي مكي خطبة الجمعة الإمام الحسين مسجد الإمام الحسين سنن الله الكونية القران الكريم خطابة بالمكافأة

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