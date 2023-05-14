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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية: إزالة 245 تعديا على أملاك الدولة على مساحة 41516 مترا.. صور

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أعلنت محافظة  الغربية اليوم  إزالة عدد 6 حالات تعدي علي أملاك الري بمساحة 1316 متر مربع خلال الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ليصل إجمالي ما تم إزالته على أملاك الري منذ بدء الموجة إلى 104 حالة بمساحة 32240 متر مربع، إلى جانب 50 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 متر مربع، 77 حالة على أملاك الصرف بإجمالي مساحة 4421 متر مربع بالإضافة إلى 12 حالة بمساحة 1904 متر مربع على أملاك الوحدات المحلية وحالتين بمساحة 632 على أملاك السكة الحديد ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة إلى 245 حالة بإجمالي مساحة 41516 متر مربع.

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وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أنه تم إزالة 80 حالة متغير غير قانوني تنوعت ما بين صب أعمدة، مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، جمالون صاج إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2357 متر مربع.

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وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو الجاري لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها ، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

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