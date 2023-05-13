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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. مصادرة 77 طن ملح مغشوشة ومعبأة داخل شكائر تجارية مقلدة

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية من مصادرة 77 طن ملح مغشوشة ومعبأة داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة بغرض خداع المواطنين، داخل مصنعين لتعبئة الملح بمركز بسيون.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد ترأس حملة تموينية موسعة ضمت مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية ، لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشأت الغذائية بمركز بسيون ورصد المخالفين، وتم خلالها ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام  تجارية مشهورة  ، ورصد ٤٧ طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط عدد ٤ ماكينات للتعبئة وكذا ١٠٠٠٠ عشرة آلاف كرتونة و١٢٠ رول لأكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

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كما تم ضبط كمية وقدرها ٣٠ طن ملح داخل  مطحنه ومصنع تعبئة ملح طعام  بمركز بسيون مقلدة لشركة ملح مشهورة بالإسكندرية، بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، وضبط ١٠٠٠ شكارة فارغة مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الوقائع المذكورة، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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