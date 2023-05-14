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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.7 % تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع.. تفاصيل

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 7.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت. 

وتراجعت الأوقية بنسبة 0.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة مع نهاية الأسبوع، بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أكّدت على التزام المركزي الأمريكي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بجانب صدور بيانات أمريكية توقعات ارتفاع معدلات التضخم لنحو 4.5 % خلال مايو الجاري. 

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البورصة تعلن أسعار الذهب اليوم عبر موقعها الإلكتروني

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هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 200 جنيه، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وتراجع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا، ولامست مستوى 2055 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2010 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2742 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.

ولفت، إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2410 جنيهات، وتراجع لمستوى 2300 جنيه، وارتفاع لمستوى 2450 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل شهدت أحداث الأسبوع موافقة وزارة المالية برفع الرسوم الجمركية على أي كمية من الذهب المصاحب للمواطنين العائدين من الخارج، مع تحمل فقط ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما وافقت اليوم هيئة الرقابة المالية لشركة إيفولف للاستثمار على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب az-gold بالتعاون مع أزيموت مصر، وكذلك أعلنت البورصة المصرية أسعار الذهب عبر شاشتها، بدعم من جولد نت المملوكة لمجموعة ايفولف، والمتعاقدة مع مصفاة سام المصرية الإماراتية.

الذهب اسعار الذهب الاوقية مؤشر الدولار

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