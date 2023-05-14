رفع التوصيات للرئيس.. عضو أمناء الحوار الوطني يكشف تفاصيل سير الجلسات| فيديو

أكد دكتور عمرو ربيع هاشم، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه ستبدأ اليوم أولى الجلسات بلجنة السياسة ولجنة الحريات، ويوم الثلاثاء القادم سيكون المحور الاقتصادي، ويليه المحور المجتمعي.

وقال عمر ربيع هاشم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن القضايا التى سيتم مناقشتها سيتم الإعلان عنها قبلها بأسبوع، وأن القضية التى سيتم الانتهاء منها سيتم رفع التوصيات الخاصة بها لـ مجلس الأمناء، وبعد ذلك ترسل لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيتم الاستماع لجميع الاقتراحات

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم الاستماع لجميع الاقتراحات التى قدمت، وسيكون هناك مناقشات، وبعد ذلك سيكون هناك توافق آراء، أو طرح بدائل، وأن الجميع يسعى لخدمة المواطن المصري.