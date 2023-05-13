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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالحوار الوطني: نستمع لجميع الاقتراحات لخدمة المواطنين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني ستبدأ غدًا الأحد، وسيكون على مدار ثلاث أيام بالأسبوع " الاحد و الثلاثاء و الخميس". 

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فايز فرحات: قضايا الحوار الوطني مهمة وبناء متكامل

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تفاصيل انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني .. غدا


وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن هناك ثلاث محاور سيتم النقاش فيها على مدار الأسبوع، المحاور سياسي و اقتصادي و مجتمعي، وأن كل يوم سيكون هناك 4 جلسات.  


ولفت إلى أن القضايا التى سيتم مناقشتها سيتم الإعلان عنها قبلها بأسبوع، وأن القضية التى سيتم الانتهاء منها سيتم رفع التوصيات الخاصة بها لـ مجلس الأمناء، وبعد ذلك ترسل لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار إلى أن المسئولين بالحوار الوطني يعملون منذ 11 شهرًا، وأن أي شخص قدم اقتراح سيتم تقديم الدعوي له بالحضور.


وأوضح أنه سيتم الاستماع لجميع الاقتراحات التى قدمت، وسيكون هناك مناقشات، وبعد ذلك سيكون هناك توافق آراء، أو طرح بدائل، وأن الجميع يسعى لخدمة المواطن المصري.

 


 

الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع اقتصاد مجلس الأمناء

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