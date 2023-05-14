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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي

يستمر كورال هارموني عربي - أحد كورالات جامعة عين شمس _ فى تألقه ونجاحاته ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، حيث تألق في حفل ختام مؤتمر الجامعة السنوى الحادى عشر " اقتصاد المعرفة لحياة أفضل"، كما يستعد لإقامة حفل "بساقية الصاوى" الخميس المقبل.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ على عاتقه دعم مواهب أبناء الجامعة في كافة المجالات وبخاصة الفنية ، حيث كان وراء صعود عدداً من الكورالات الغنائية والمنتخبات الفنية من طلاب الجامعة المتميزين ذوى المواهب المتنوعة والتى تقدم مختلف ألوان الغناء العربي والغربى و هم " كورال روح الشرق و كورال هارموني عربي وكورال أون و  كورال كلية التربية النوعية و كورال غربي و "كورال عين شمس تغنى بإختلاف ".


وأضاف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، إن التنوع الذي تشهده كورالات الجامعة الست ، إن دل على شئ فإنما يدل على عظمة جامعة عين شمس الحاصلة على تقيم خمس نجوم في التصنيف العالميQs .

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تزخر بمواهب متنوعة فى مختلف المجالات الفنية والرياضة والعلمية تهديها للوطن الغالي ، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس هى الرابح الأكبر من اكتشاف وصقل مواهب أبنائها.

وتتمثل الفكرة المميزة التى يتبناها كورال هارموني عربي ، في  تقديم الغناء الجماعى الذى يرجع تاريخيه التراثى  للفنان سيد درويش ومع الزمن بدأت فى الانحسار ، ومن هنا جاءت فكرة هارموني عربى فى إلقاء الضوء لفكر الغناء الجماعى فى هارموني اى تناغم بين أصوات مختلفة مع الموسيقى تحمل بعد وعمق أكبر للغناء واللحن ، و محاولة عرض التراث الغنائي العربي بصورة متناسب مع الذوق الحديث وتتنوع بين الموشحات الدينية والغناء العربي الاصيل  لعمالقة  الغناء العربى  امثال الفنان عبد الوهاب وأم كلثوم وذكريا أحمد.

كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
كورال هارموني عربي
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