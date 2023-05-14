ضياء رشوان يحذف تعليق عمرو هاشم من المضبطة بأولى جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس امناء الحوار الوطنى، إنه لا أحزاب سياسية تمثل بشكل جيد إلا بالقائمة النسبية، معقبًا: "أي نظام أغلبية هو ثغرة لدخول الإخوان المسلمين".

وأضاف أن الأحكام الدستورية في صالح القائمة النسبية، أما القوائم المطلقة عبارة عن توريث فمعظم الموجودين في القوائم قرايب.

وانتقد هاشم القائمة المطلقة معتبرها أساس التوريث ومعقباً: "السلطة تتجه إلى الكوتات لتأتي بمجلس نواب بصمجية".

وأبدى الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، اعتراضه على هذا الحديث ليعلن حذفها من المضبطة.

وقال "رشوان": “ما يقال في الشوارع والحواري لا يقال هنا.. وباسم مجلس الأمناء أدين هذه الألفاظ واحذفها من المضبطة”.