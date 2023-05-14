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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ يثمن دعوة الرئيس للمشاركة في مشروعات توشكى وشرق العوينات

عبد السلام الجبلى
عبد السلام الجبلى - رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

أشاد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات باستخدام نظم الرى الحديث فى الموسم الحالى، ما يوفر نحو 400 مليون دولار على الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة إنجاز للدولة المصرية يؤكد عزيمتها فى مواجهة التحديات ونجاحها فى الاستفادة من كل نقطة مياه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وقال الجبلى، فى تصريحات له اليوم، الأحد، إن تصريحات الرئيس الرئيس السيسى اليوم خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، تكشف عن حجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع فى قطاعى الزراعة والرى، مستشهدا بالنجاح فى زراعة نحو مليون فدان فى توشكى والعوينات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية حديث الرئيس بشأن الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، حيث أكد أن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، لاستغلال ما تم من جهود فى تلك المشروعات، وأن الدولة تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، مثمنا دعوة الرئيس للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دلة.

وأعلن المهندس عبد السلام الجبلى، تأييده التام للرئيس الرئيس السيسى، مؤكدا أن الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين الآن، فى ظل ما قامت به الدولة من بنية تحتية وكذلك فى ظل المشهد الاقتصادى الذى يتجه للقطاع الزراعى بكل قوة كأهم القطاعات الإنتاجية الآمنة والأكثر عائدا.

ودعا الجبلى، الحكومة لإعداد خطة محددة تتضمن إجراءات ميسرة لتشجيع الاستثمار الزراعى سواء بالزراعة أو التصنيع الزراعى، وذلك لمواجهة العقبات البيروقراطية التى تواجه ذلك القطاع، ويتم الإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب، بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان، من خلال التصنيع الزراعي، وأتصور العدد يزيد أكثر من كده". 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: “حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي مليون طن قمح توشكى العوينات مصنع البطاطس

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