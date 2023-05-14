الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 12 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا.

افتتاح 12 مسجدًا

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة

3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية

4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا

5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت

7. الغزالي الكبير - الدلنجات

8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي

3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط

أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني

كما هنأت الأوقاف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله أحمد عسكر لحصوله على درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، بعنوان : "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .. رؤية شرعية" بتقدير جيد جدًا.