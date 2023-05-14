عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة القادمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 12 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023م، منها 9 مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا. 

 

افتتاح 12 مسجدًا

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة 
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية 
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت
7. الغزالي الكبير  - الدلنجات 
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت

مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط

الأوقاف: أحمد دسوقي مكي خطيبًا للجمعة القادمة من مسجد الإمام الحسين

وزير الأوقاف : أعلنَّا 2023 عامًا للدعوة الإلكترونية والتحول للفضاء الإلكتروني

أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني

كما هنأت الأوقاف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله أحمد عسكر لحصوله على درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، بعنوان : "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .. رؤية شرعية" بتقدير جيد جدًا. 

أوقاف وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله مساجد جديدة مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الإسكندرية مديرية أوقاف البحيرة مديرية اوقاف الإسماعيلية أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

الأوقاف: أحمد دسوقي مكي خطيبًا للجمعة القادمة من مسجد الإمام الحسين

حصن نفسك من العين والحسد في دقائق.. أذكار وأدعية رددها في دقائق

هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام.. الإفتاء توضح

أجمل دعاء للتوفيق في الصباح.. احرص عليه قبل الخروج من المنزل

بالأسماء .. اعتماد 14 خطيبًا ومقيمًا للشعائر بالمكافأة

وزير الأوقاف : أعلنَّا 2023 عامًا للدعوة الإلكترونية والتحول للفضاء الإلكتروني

هل يشترط الخشوع والتركيز عند ترديد الأذكار؟.. أمين الإفتاء يجيب

أذكار تنير القبر وتغفر الذنوب وتستر العيوب.. علي جمعة ينصح بها

ترشيحاتنا

إعصار عنيف يتسبب في إجلاء آلاف السكان في ميانمار

خالص العزاء.. شوبير يعزي النائب محمد أبوالعينين في وفاة شقيقه

الجيش الروسي يعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة و18 طائرة مسيرة

انتخابات تركيا| وزير الخارجية يدلي بصوته ويعلق على طول ورقة الاقتراع؟

منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ