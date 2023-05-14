الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 12 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا.
افتتاح 12 مسجدًا
ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت
7. الغزالي الكبير - الدلنجات
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط
أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني
كما هنأت الأوقاف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله أحمد عسكر لحصوله على درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، بعنوان : "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .. رؤية شرعية" بتقدير جيد جدًا.