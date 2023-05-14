القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية للميسرات الماليات

نظم المجلس ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتى الشرقية وبنى سويف ، واستمرت علي مدار يومين.

حيث تحدثت أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، عن المبادرة واهميتها ودور الميسرات في توضيح اهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القري ومدي الاستفادة التي ستعود علي المجتمع بكافة فئاته من تنفيذ مثل تلك المشروعات

فيما استعرضت نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية جميع الامور المتعلقة بالمبادرة الوطنية ، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وأوضحت مفهوم الحفاظ علي البيئة، ومدي أهميته.

واستعرضت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التى يقدمها المجلس وعلى راسها حملات طرق الأبواب.

وتحدثت جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس عن جهود مصر فى ملف المرأة وتغير المناخ، وعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ.

وقامت مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات .

وعرضت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات .

وتحدثت نشوى مصطفى المسؤولة الادارية عن مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، عن أهمية دور المرأة الريفية فى الحفاظ علي البيئة .

IMG-20230514-WA0173