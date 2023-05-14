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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة إسرائيل بمصر تشكر الرئيس السيسي على جهود التهدئة مع غزة

سفيرة إسرائيل في
سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون

تقدمت سفيرة إسرائيل في مصر، أميرة أورون، اليوم الأحد، بالشكر إلى مصر، لجهودها الحثيثة في وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وفي تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، كتبت أورون "أتقدم، نيابة عن دولتي إسرائيل، بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأجهزة الامنية، معربة عن تقديرنا لجهود مصر  الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 1469 صاروخا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والبلدات الإسرائيلية، وذلك خلال أيام العدوان الذي استمر خمسة أيام، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 150 أخرين.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال هاجم 422 هدفًا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واغتال ستة من كبار سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، في المقابل قتل مستوطن وأصيب 77 آخرون بجراح نصفهم بإصابات مباشرة.

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