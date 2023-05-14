عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري داخل سيارتها

صدى البلد

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت بإطلالة صيفية بألوان مبهجة من داخل سيارتها، ولاقت إعجاب وتفاعل من الجمهور.

من ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال ياسمين صبري اعمال ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري فيلم ليلة هنا وسرور موقع التواصل الاجتماعي تويتر ياسمين صبري ياسمين صبري في أحدث ظهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

زيلينسكي: ألمانيا الصديق الحقيقي لـ أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. اعرف أفضل 20 صيغة تحقق المستحيلات

هزيمة وشيكة.. أمريكا تقع في خطأ فادح ضد روسيا

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ