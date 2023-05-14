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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لخالد الغندور عن تأجيل عقوبة كهربا

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على تأجيل دعوى الأهلي لحل لجنة الانضباط.

وكتب عبر فيسبوك : “تأجيل دعوي الاهلي لحل لجنة الانضباط و بالتالي تأجيل عقوبة كهربا و كله مش قانوني”. 

مصير استئناف كهربا

وقال مصدر إن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي لن تحسم استئناف كهربا ضد عقوبة الإيقاف في أحداث مباراة القمة، إلا بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري يوم 28 مايو الجاري.

وأضاف : لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة لا ترغب فى الوقوع بحرج وذلك في حالة عقد اجتماع فى القريب العاجل وصدور قرار ضد كهربا قبل حسم القضاء الاداري دعوي حل لجنة الانضباط.

واستطرد: لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة  ترغب فى الانتظار لصدور قرار حاسم من جانب محكمة القضاء الاداري من أجل انهاء ملف استئناف كهربا ضد عقوبة لقاء القمة.

اتحاد الكرة لجنة الانضباط خالد الغندور

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