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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا لا تزال ملتزمة باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها

صدى البلد

أكدت ألمانيا أنها "لا تزال ثابتة في التزامها باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها"، وذلك عقب المحادثات التي جرت اليوم الأحد بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين.
وذكر بيان مشترك نُشر عقب المحادثات التي جرت اليوم الأحد ، أن الحكومة الألمانية "تدعم مبادرة أوكرانيا من أجل سلام عادل ودائم" مع الحفاظ على وحدة أراضي الدولة، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة "تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الفظائع للعدالة" و "زيادة الضغط على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية من خلال مزيد من العقوبات".
وجاء في البيان أن ألمانيا تؤكد أنها ملتزمة بالمساعدة في إنعاش وإعادة إعمار أوكرانيا وأن الشركات الألمانية مستعدة "لدعم جهود إعادة الإعمار بالمعرفة والتكنولوجيا " .
وأضاف البيان المشترك أن ألمانيا "تدعم بشكل فعال تحديث وإعادة بناء قطاع الطاقة الأوكراني" بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة من جانب الجيش الروسي .
وتشمل النقاط البارزة الأخرى التي وردت في البيان كيف "تدعم ألمانيا بقوة أوكرانيا في جهودها الإصلاحية وفي تلبية المتطلبات اللازمة لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي"، و"سعى برلين من خلال لجنة الناتو-أوكرانيا إلى زيادة وتوسيع الشراكة بين التحالف العسكري وأوكرانيا".
 

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